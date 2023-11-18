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        Çanakkale'de köy evinde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

        Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde bir evde çıkan yangında, yaşlı adam yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 19:01 Güncelleme: 18.11.2023 - 19:01
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        Çanakkale'de köy evinde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti
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        Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde bir evde çıkan yangında, yaşlı adam yaşamını yitirdi.

        Sarıcaeli köyünde yaşayan Yahya Duru'nun (82) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Duru'nun komşularının alevleri fark etmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.

        Olay yerine gelen Çanakkale Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Duru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaşlı adamın cenazesi buradan alınıp Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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