Çanakkale'ye mevsimin ilk karı düştü

Çanakkale'nin Çan ilçesinin Terzialan beldesine mevsimin ilk karı yağdı.

Belde sınırlarında bulunan Kaz Dağları'ndaki Dede Kule mevkisi hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Çakmakçayır Mahallesi Muhtarı Turhan Çetin, yüksek kesimlerde kar yağışının gerçekleştiğini belirterek, "Akşam saatlerinde araçlarımızla çıktığımız Dede Kule mevkisinde kar yağışının etkili bir şekilde yağdığını gördük. Şu an kar 5 santim yüksekliğe ulaştı. Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu." dedi.

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