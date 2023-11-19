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        Çanakkale'ye mevsimin ilk karı düştü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinin Terzialan beldesine mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 19.11.2023 - 10:44
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        Çanakkale'ye mevsimin ilk karı düştü
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinin Terzialan beldesine mevsimin ilk karı yağdı.

        Belde sınırlarında bulunan Kaz Dağları'ndaki Dede Kule mevkisi hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

        Çakmakçayır Mahallesi Muhtarı Turhan Çetin, yüksek kesimlerde kar yağışının gerçekleştiğini belirterek, "Akşam saatlerinde araçlarımızla çıktığımız Dede Kule mevkisinde kar yağışının etkili bir şekilde yağdığını gördük. Şu an kar 5 santim yüksekliğe ulaştı. Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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