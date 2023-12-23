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        Çanakkale açıklarında 80 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 80 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 22:09 Güncelleme: 23.12.2023 - 22:09
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        Çanakkale açıklarında 80 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 80 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

        Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu "KB-111" tarafından durdurulan lastik bottaki 41 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ayvacık açıklarında farklı bir noktada da Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-111" tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içindeki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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