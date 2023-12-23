Çanakkale açıklarında 80 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 80 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu "KB-111" tarafından durdurulan lastik bottaki 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında farklı bir noktada da Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-111" tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içindeki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.