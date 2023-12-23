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        Çanakkale'de "En Güzel Deve Yarışması" düzenlendi

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen "En Güzel Deve Yarışması"nda sahibinin Antalya'dan getirdiği "Çılgın Özer" adlı deve birinci seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 20:13 Güncelleme: 23.12.2023 - 20:17
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        Çanakkale'de "En Güzel Deve Yarışması" düzenlendi
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen "En Güzel Deve Yarışması"nda sahibinin Antalya'dan getirdiği "Çılgın Özer" adlı deve birinci seçildi.

        Bayramiç'te yarınki Geleneksel Deve Güreşleri öncesi, develerin de yer aldığı kortej yürüyüşü yapıldı.

        Kortejin ardından Akbulut Meydanı'nda çeşitli illerden getirilen develerin değerlendirmeye alındığı güzellik yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada 11 deveye 10 jüri üyesi puan verdi.

        Antalya'dan sahibinin getirdiği "Çılgın Özer" adlı deve 86 puanla birinci, Muğla'nın Bodrum ilçesinden "Ruan Ribella" 76 puanla ikinci, Bayramiç'ten "Aslan Zeybek" 75 puanla üçüncü oldu.

        Geleneksel Deve Güreşleri'nde çeşitli illerden yaklaşık 200 deve mücadele edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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