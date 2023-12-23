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        CHP'nin Çanakkale Belediye Başkan adayı Erkek, projelerini anlattı

        CHP'nin Çanakkale Belediye Başkan adayı Muharrem Erkek, "Çanakkale ile ilgili ivedi bir şekilde İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri ile ortak deprem master planı yapacağız. Şimdiden ön çalışmalarını başlattık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:31 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:43
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        CHP'nin Çanakkale Belediye Başkan adayı Erkek, projelerini anlattı
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        CHP'nin Çanakkale Belediye Başkan adayı Muharrem Erkek, "Çanakkale ile ilgili ivedi bir şekilde İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri ile ortak deprem master planı yapacağız. Şimdiden ön çalışmalarını başlattık." dedi.

        Partisinin İl Başkanlığı binasının bulunduğu Tarla Sokağı'nda vatandaşlara seslenen Erkek, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlere rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledi.

        Temel görevlerinin sosyal belediyecilik olduğunu belirten Erkek, "Çanakkale'de akıllı kenti kuracağız. Altyapıdan üst yapıya kadar bütün hizmetler teknolojiyle bütünleşecek. Çanakkale, tarih, kültür, üniversite kenti vizyonuna uygun projeler üretecek." dedi.

        Erkek, daha sonra CHP Çanakkale İl Başkanlığı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Diğer belediyelerle ortak bir çalışma yapıp yapmayacaklarına ilişkin soru üzerine Erkek, "Çanakkale ile ilgili ivedi bir şekilde İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri ile ortak deprem master planı yapacağız. Şimdiden ön çalışmalarını başlattık. Çok önemli bir proje." yanıtını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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