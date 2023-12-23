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        Çanakkale'de Yunanistan'ın geri ittiği 23 göçmen kurtarıldı

        ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 11:46 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:50
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        Çanakkale'de Yunanistan'ın geri ittiği 23 göçmen kurtarıldı
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        ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 2 lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye 'TCSG-6' isimli Sahil Güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki toplam 23 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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