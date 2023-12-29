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        Çanakkale'de evinde otomatik tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

        Çanakkale'de bir evde otomatik tabanca ele geçirilmesine ilişkin zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 14:55 Güncelleme: 29.12.2023 - 14:59
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        Çanakkale'de evinde otomatik tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
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        Çanakkale'de bir evde otomatik tabanca ele geçirilmesine ilişkin zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir evde uzun namlulu otomatik silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Polis ekiplerince S.T'nin evinde yapılan aramada, müştemilatta "Uzi" olarak bilinen otomatik tabanca bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheli S.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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