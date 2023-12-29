Çanakkale'de evinde otomatik tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale'de bir evde otomatik tabanca ele geçirilmesine ilişkin zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir evde uzun namlulu otomatik silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekiplerince S.T'nin evinde yapılan aramada, müştemilatta "Uzi" olarak bilinen otomatik tabanca bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli S.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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