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        Çanakkale'de okullar ve üniversitede eğitime 1 gün ara verildi

        Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi, Biga, Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 01:54 Güncelleme: 10.01.2024 - 01:54
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        Çanakkale'de okullar ve üniversitede eğitime 1 gün ara verildi
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        Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi, Biga, Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) eğitime 1 gün ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, alınan son meteorolojik verilere göre olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

        Açıklamada, yarın il merkezi ile Biga, Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan ve Eceabat ilçelerinde, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

        ÇOMÜ'den yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı devam edeceğinden öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için üniversitenin tüm yerleşkelerinde yarın eğitime 1 gün süreyle Üniversite Senatosunca ara verildiği duyuruldu.

        Açıklamada, bölüm ve programların, ilgili tarihe denk gelen final sınavlarının telafi programının, sınavlar yine final haftasında olacak şekilde ilgili akademik birim tarafından belirlenerek ilan edileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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