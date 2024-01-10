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        Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

        Çanakkale Boğazı, fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 11:16 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:16
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        Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
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        Çanakkale Boğazı, fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

        Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan kar, gece saatlerinde etkisini arttırdı.

        Fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri çift yönlü olarak durduruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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