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        Çanakkale'de kardan kapanan 46 köy yolunda çalışma yapılıyor

        Çanakkale'de kar nedeniyle kapanan 46 köy yolunda ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 10:27 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:27
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        Çanakkale'de kardan kapanan 46 köy yolunda çalışma yapılıyor
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        Çanakkale'de kar nedeniyle kapanan 46 köy yolunda ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan kar, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun yağış nedeniyle il genelinde 46 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Karayolları ile İl Özel İdaresine bağlı toplam 28 ekip, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

        Öte yandan çevre yolunda ve kent merkezindeki bazı güzergahlarda seyir halinde olan araçlar da yağıştan olumsuz etkilendi.

        Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi, Biga, Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat, Gelibolu, Lapseki ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) eğitime 1 gün ara verilmesi kararı alınmıştı.

        Çanakkale ve adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında, gün içerisinde sadece Kabatepe'den saat 20.00'de, Gökçeada'dan ise saat 22.00'de sefer yapılacağı, planlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyurulmuş, Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı planlı seferlerin yapılamayacağı bildirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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