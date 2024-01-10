Gelibolu'da eğitime bir gün ara verildi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.