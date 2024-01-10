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        Gelibolu'da eğitime bir gün ara verildi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 09:18 Güncelleme: 10.01.2024 - 09:18
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        Gelibolu'da eğitime bir gün ara verildi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

        Açıklamada, ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

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