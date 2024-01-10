ÇANAKKALE'DE KAR YAĞIŞI (5)- YENİDEN
ÇANAKKALEMERKEZ VE 6 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Çanakkale´de, bugün de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliği´nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Alınan son meteorolojik verilerin değerlendirilmesine göre olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceği değerlendirildiğinden, 10.01.2024 Çarşamba günü; İl Merkezi ile Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ve Biga ilçelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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