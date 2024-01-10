Çanakkale'de kar yağışı (5)

EĞİTİME1 GÜN ARA VERİLDİ

Çanakkale´de, bugün de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliği´nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2Alınan son meteorolojik verilerin değerlendirilmesine göre olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceği değerlendirildiğinden, 10.01.2024 Çarşamba günü, İl Merkezi ile Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ve Biga ilçelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.