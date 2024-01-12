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        TOBB Çanakkale Genç Girişimciler Kurulundan üniversiteye ziyaret

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Çanakkale Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Emrah Kuru ve beraberindeki heyet, bazı kurumlara ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 10:49 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:10
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        TOBB Çanakkale Genç Girişimciler Kurulundan üniversiteye ziyaret
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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Çanakkale Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Emrah Kuru ve beraberindeki heyet, bazı kurumlara ziyaretler gerçekleştirdi.

        Heyet ilk olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'na ziyarette bulundu.

        Rektörlük makamındaki ziyarette, Emrah Kuru ve kurul üyelerini kabul eden Rektör Erenoğlu, kurul çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

        Üniversite ile sektör işbirliklerini geliştirmek ve girişimciliği artırmak amacıyla görüş alışverişinin yapıldığı ve protokol imzalanması kararı alındığı ziyarette Prof. Dr. Erenoğlu, TOBB Çanakkale Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Emrah Kuru ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür etti.

        Heyet daha sonra Çanakkale Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi AŞ Genel Müdürü Dr. Erkan Bil ile İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan'a ziyaret gerçekleştirdi.

        Ziyarete, Başkan Yardımcıları Emir Üstün ve Cem Öner, İcra Komitesi Üyeleri Ahmet Yunus Sevim, Çağdaş Bağmeşli, Mücahit Esin, Seçkin Sezer ve TOBB Çanakkale Genç Girişimciler Kurulu Sorumlusu Gözde Kartal da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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