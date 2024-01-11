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        Gelibolu'da belediye ekipleri sahipsiz hayvanları besledi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye ekipleri, soğuk kış günlerinde yem bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanları besledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 10:59 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:01
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        Gelibolu'da belediye ekipleri sahipsiz hayvanları besledi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye ekipleri, soğuk kış günlerinde yem bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanları besledi.

        Gelibolu Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için çalışma başlatan Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin, cadde ve sokaklara mama ve yiyecek bıraktığı bildirildi.

        Açıklamada, "Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz, can dostlarımız ve kuşlar için beslenme odaklarına, kırsalda bulunan bölgelere yem, ekmek, mama ve su bırakıyor. Lütfen siz de bu soğuk günlerde kapınızın önüne bir kap mama bırakmayı ihmal etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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