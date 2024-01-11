Eceabat'ta üreticilere kırsal kalkınma destekleri anlatıldı Eceabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 15. Etap Ekonomik Yatırımlar Destekleri, 19. Etap Bireysel Sulama Sistemi Destekleri, Kooperatiflerin Derecelendirilmesi ve Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS) kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Eceabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 15. Etap Ekonomik Yatırımlar Destekleri, 19. Etap Bireysel Sulama Sistemi Destekleri, Kooperatiflerin Derecelendirilmesi ve Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS) kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki etkinliğe, ilçede faaliyet gösteren kooperatiflerin yanı sıra çok sayıda üretici ve firma temsilcisi katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı, konu başlıkları ile ilgili sunumların ardından soru cevap bölümüyle devam etti.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Mustafa Nazlım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yücel Tokgöz, Ziraat Odası Başkanı Bülent Topuz'un yanı sıra köy muhtarları, kooperatif başkanları ve yöneticileri ile üreticiler katıldı.