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        Lapseki'de kardan etkilenen köy yollarında çalışma yapıldı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kar yağışından etkilenen köy yollarında İl Özel İdaresine bağlı ekipler kar küreme çalışması yürüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 11:05 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:10
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        Lapseki'de kardan etkilenen köy yollarında çalışma yapıldı
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kar yağışından etkilenen köy yollarında İl Özel İdaresine bağlı ekipler kar küreme çalışması yürüttü.

        AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İl Genel Meclisi Üyesi Halil Özer ve İlçe Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, köy yollarında incelemelerde bulunarak, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Hasan Engin ve beraberindekiler, kar yağışının yoğun olduğu Dumanlı, Beyçayır, Karamusalar, Eçialan ve Balcılar köylerini de ziyaret ederek köy muhtarları ve vatandaşlarla görüştü.

        Ekiplerin, kardan etkilenen belde ve köylerde yol çalışması yaptığını aktaran Engin, köylerde herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtti.

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