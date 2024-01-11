Gelibolu Belediyesi ekipleri kardan etkilenen yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye ekipleri, kardan etkilenen yollarda tuzlama çalışması yaptı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye ekipleri, kardan etkilenen yollarda tuzlama çalışması yaptı.
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede 2 gündür devam eden yağışla ana arterler ve bağlantı yollarında sıkıntı yaşanmaması için çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında kar küremesi yapılıp tuzlama gerçekleştirildi.
Kapanan köy yollarına da destek veren ekipler, buzlanma nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan vatandaşları kurtardı.
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