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        Gelibolu Belediyesi ekipleri kardan etkilenen yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye ekipleri, kardan etkilenen yollarda tuzlama çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:06 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:09
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        Gelibolu Belediyesi ekipleri kardan etkilenen yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye ekipleri, kardan etkilenen yollarda tuzlama çalışması yaptı.

        Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede 2 gündür devam eden yağışla ana arterler ve bağlantı yollarında sıkıntı yaşanmaması için çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında kar küremesi yapılıp tuzlama gerçekleştirildi.

        Kapanan köy yollarına da destek veren ekipler, buzlanma nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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