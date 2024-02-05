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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de kök hücre tedavisi operasyonunda 2 şüpheli daha tutuklandı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'ne tedavi için gelen 60'a yakın hastayı, kök hücre uygulamasında kullanılan ve piyasa değeri 200 lira olan kitleri, 20 bin ila 100 bin lira arasında değişen fiyatlarla satarak dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 doktor, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 23:16 Güncelleme: 05.02.2024 - 23:16
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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de kök hücre tedavisi operasyonunda 2 şüpheli daha tutuklandı
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'ne tedavi için gelen 60'a yakın hastayı, kök hücre uygulamasında kullanılan ve piyasa değeri 200 lira olan kitleri, 20 bin ila 100 bin lira arasında değişen fiyatlarla satarak dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 doktor, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, mağdurların şikayeti üzerine Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren bir medikal firmasının sahibi ve çalışanları takibe alındı.

        Takip sonucu, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H.Y.E. ile aynı bölümde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. T.K'nin 60'a yakın hastaya kök hücre tedavisi uyguladığı belirlendi.

        Kök hücre tedavisinde kullanılan kitlerin, medikal firma tarafından piyasadan 200 liraya temin edilip, hastalara 20 bin ila 100 bin lira arasında satıldığının tespit edilmesi üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, H.Y.E. ve T.K. ile iletişim halinde bulunduğu belirlenen medikal firma sahibi Ö.Ç, firma çalışanları B.C.T. ve Y.C.İ. gözaltına alındı.

        Firma sahibi Ö.Ç, savcılıktaki ifadesinde, soruşturmaya konu kök hücre kitinin satışına, Doç. Dr. T.K'nin kendisini yönlendirmesiyle başladığını iddia etti.

        Kitlerin piyasa fiyatının 200 lira olduğunu, ameliyat ve kök hücre tedavisiyle ilgili çalışmadaki rakamların yine T.K. tarafından belirlendiğini öne süren Ö.Ç, yapılan her uygulamadan sonra alınan paranın dörtte üçünün anabilim dalı başkanı H.Y.E'ye, kendisine 5-6 bin, artan paranın ise T.K'ye verildiğini anlattı.

        Ö.Ç, doktorların belirlediği rakamlar üzerinden hastalardan 20 bin ila 100 bin lira arasında değişen miktarlarda ücret alındığını iddia etti.

        Kök hücre uygulamasından elde edilen paraların, doktorların odalarında çanta ve poşet içinde elden teslim edildiğini aktaran Ö.Ç, kök hücre kitinin satışından elde edilen rakamların çok astronomik olduğunu, bu kitler için herhangi bir fatura ve makbuz kesmediklerini ifade etti.

        Savcılıktaki işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ç, B.C.T. ve Y.C.İ. "dolandırıcılık" ve "icbar suretiyle irtikap" suçuna yardımdan tutuklandı, Prof. Dr. H.Y.E ile Doç. Dr. T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Başsavcılık, mahkemenin şüpheliler hakkında verdiği adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına itiraz etti.

        Bunun üzerine tekrar gözaltına alınan Prof. Dr. H.Y.E ile Doç. Dr. T.K. sevk edildikleri Çanakkale Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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