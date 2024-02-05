Çanakkale'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 11 küçükbaş havyan öldü

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 1 koyun ve 10 kuzu öldü.

İlçede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Halil Alaylı ve oğlu Kadir Alaylı'nın ağılındaki 1 koyun ve 10 kuzudan oluşan 11 hayvana sahipsiz köpekler saldırdı.

Hayvanlarının öldüğünü gören baba ile oğlunun ihbarıyla bölgeye yönlendirilen jandarma ekibi olaya ilişkin tutanak tuttu.

Kadir Alaylı, AA muhabirine, yaklaşık 40 bin lira zararlarının olduğunu, bu nedenle ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunduklarını söyledi.

Alaylı, benzer sorunların yaşanmaması için ilçedeki sahipsiz köpek sorununa çare beklediklerini kaydetti.