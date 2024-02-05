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        Çanakkale'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 11 küçükbaş havyan öldü

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 1 koyun ve 10 kuzu öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 14:25 Güncelleme: 05.02.2024 - 14:25
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        Çanakkale'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 11 küçükbaş havyan öldü
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        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 1 koyun ve 10 kuzu öldü.

        İlçede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Halil Alaylı ve oğlu Kadir Alaylı'nın ağılındaki 1 koyun ve 10 kuzudan oluşan 11 hayvana sahipsiz köpekler saldırdı.

        Hayvanlarının öldüğünü gören baba ile oğlunun ihbarıyla bölgeye yönlendirilen jandarma ekibi olaya ilişkin tutanak tuttu.

        Kadir Alaylı, AA muhabirine, yaklaşık 40 bin lira zararlarının olduğunu, bu nedenle ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunduklarını söyledi.

        Alaylı, benzer sorunların yaşanmaması için ilçedeki sahipsiz köpek sorununa çare beklediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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