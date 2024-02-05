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        Çanakkale açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botta 41 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 20:10 Güncelleme: 05.02.2024 - 20:12
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        Çanakkale açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botta 41 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının "MORAD-08" mobil radarı, Ayvacık açıklarında içinde bir grup insanın bulunduğu lastik botun hareket ettiğini belirledi.

        "KB-20" botu ekiplerince durdurulan lastik bottaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 Afganistan uyruklu kıyıya getirildi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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