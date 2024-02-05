Çanakkale açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botta 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botta 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının "MORAD-08" mobil radarı, Ayvacık açıklarında içinde bir grup insanın bulunduğu lastik botun hareket ettiğini belirledi.
"KB-20" botu ekiplerince durdurulan lastik bottaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 Afganistan uyruklu kıyıya getirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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