Çanakkale açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı

"KB-20" botu ekiplerince durdurulan lastik bottaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 Afganistan uyruklu kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının "MORAD-08" mobil radarı, Ayvacık açıklarında içinde bir grup insanın bulunduğu lastik botun hareket ettiğini belirledi.

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