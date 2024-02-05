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        Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden gübre denetimi

        Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gübre üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:35 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:35
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        Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden gübre denetimi
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        Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gübre üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik denetim yaptı.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, 2024 Yılı Gübre Denetleme Programı kapsamında gübre üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik denetimlerde etiket ve DNA barkod kontrolü yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, içerik kontrolü amaçlı numune alma işlemlerinin ilgili birimlerce gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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