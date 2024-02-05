Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden gübre denetimi
Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gübre üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik denetim yaptı.
Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gübre üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik denetim yaptı.
Müdürlükten yapılan açıklamada, 2024 Yılı Gübre Denetleme Programı kapsamında gübre üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik denetimlerde etiket ve DNA barkod kontrolü yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, içerik kontrolü amaçlı numune alma işlemlerinin ilgili birimlerce gerçekleştirildiği kaydedildi.
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