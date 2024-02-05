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        Çanakkale Valisi Aktaş'tan güçlendirme çalışmaları tamamlanan okula ziyaret

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının 2. yarısının açılışı dolayısıyla yenileme ve güçlendirme çalışmaları tamamlanarak eğitim ve öğretime açılan Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 10:59 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:13
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        Çanakkale Valisi Aktaş'tan güçlendirme çalışmaları tamamlanan okula ziyaret
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        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının 2. yarısının açılışı dolayısıyla yenileme ve güçlendirme çalışmaları tamamlanarak eğitim ve öğretime açılan Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük ve Şube Müdürü Cengiz Yılmaz'ın da bulunduğu ziyarette Vali Aktaş, Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hamdi Taşkın ile görüşerek okulun fiziki ve eğitim durumuna ilişkin bilgi aldı.

        Vali Aktaş, öğrencilere de derslerinde başarılar diledi.

        Ziyaretinde öğretmenlerle ve velilerle de bir araya gelen Aktaş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının 2. yarısının hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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