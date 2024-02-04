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        Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 22:42 Güncelleme: 04.02.2024 - 22:44
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        Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu "TCSG-6" bölgeye sevk edildi.

        Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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