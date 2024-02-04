Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu "TCSG-6" bölgeye sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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