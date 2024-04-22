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        Gelibolu'da Çocuk Şenliği düzenlendi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 09:14 Güncelleme: 22.04.2024 - 09:14
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        Gelibolu'da Çocuk Şenliği düzenlendi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

        İlçe merkezindeki Atatürk anıtı önünde toplanan öğrenciler, Özel Gelibolu Amerikan Kültür Koleji bandosu eşliğinde Taş İskele'ye kadar yürüdü.

        Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Taş İskele'de düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, kentin sakinleriyle birlikte çocuk neşesiyle kutladıklarını söyledi.

        Demokrasinin temeli TBMM'nin kuruluş gününün, Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesinin temelinde yatan fikri doğru anlayıp, yorumlamak gerektiğini vurgulayan Soyuak, "Kurduğu memleketi çocuklarla, gençlerle temellendiren bu anlayışı destekleyip yaşatmak için mücadele vermeliyiz." dedi.

        Yağmura rağmen özenle hünerlerini sergileyen, yaşama sevinci veren çocuklara ve destekleriyle günü güzelleştiren vatandaşlara teşekkür eden Soyuak, "Milli bayramlar kentimizde her zaman daha coşkulu daha özverili kutlanacak. Gelibolu cumhuriyete yakışır bir kent olacak." diye konuştu.

        Programda daha sonra Özel Uğur Müzik Akademisi öğrencileri müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Şenliğe katılan çocuklar, yüz boyama etkinliğine katıldı, şişme oyun parkında eğlendi, sosyal robot "Mini Ada"nın gösterisini izledi. Okulların düzenlediği kermes de ilgi gördü.

        Programa, Kaymakam Bekir Abacı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır da katıldı.

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