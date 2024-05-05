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        Çanakkale'nin Tevfikiye köyünde hıdırellez ateşi yakıldı

        Çanakkale'nin Tevfikiye köyünde düzenlenen Troya Hıdırellez Şenliği, hıdırellez ateşinin yakılmasıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 21:44 Güncelleme: 05.05.2024 - 21:44
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        Çanakkale'nin Tevfikiye köyünde hıdırellez ateşi yakıldı
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        Çanakkale'nin Tevfikiye köyünde düzenlenen Troya Hıdırellez Şenliği, hıdırellez ateşinin yakılmasıyla başladı.

        Tevfikiye Köyü Muhtarlığı ve Troya Müzesi işbirliğiyle, köy meydanında yapılan etkinliğe katılanlar, dileklerini yazdıkları kağıtları testi içine attı.

        Meydanda toplanan katılımcılar, daha sonra yakılan hıdırellez ateşinin üzerinden atladı. Her yaştan katılımcı müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi.

        Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Troya Müze Müdürlüğü ve Tevfikiye Köy Muhtarlığının işbirliğiyle yapılan bu etkinliğin müze ve köy halkını bir araya getirdiğini, böyle güzel etkinliklerin olmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

        Etkinlik dolayısıyla müdürlüğü ve muhtarlığı kutlayan Esirgemez, hıdırellezin hayırlı olmasını diledi.

        Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, ilk kez geçen yıl bu organizasyona başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Başlama nedenimiz şuydu; Tevfikiye köylüleri bundan 35 yıl önceye kadar hıdırellez kutlamalarını Troya Antik Kenti'nde yapmışlar. Orası ören yerine dönüşünce ve çitler çekilince köylü oraya girmekte zorlanmış ve hıdırellezi kutlamayı bırakmış. Çünkü gelenekte, kolektif bellekte mekanı elden aldığınız vakit, geleneğin tamamen terk edilmesi mümkün oluyor. Dolayısıyla biz bundan haberdar olduk ve köylülerimize şunu sorduk: Tekrar ören yerine dönmek ve hıdırellez kutlamak ister misiniz? Öyle bir büyük bir mutlulukla bunu kabul ettiler ki sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı ve genel müdürlüğümüzle iletişime geçtik. Her 6 Mayıs günü ören yerini köylülerimize hıdırellez kutlaması için açtık. Geçen yıl bir başlangıçtı fakat insanların o coşkusunu görünce çok mutlu olduk."

        Gölcük, 5 Mayıs gecesi Tevfikiye köy meydanında ilk ateşi yaktıklarını, ateşin üzerinden atladıklarını, yarın da Tevfikiye köyünden Troya Antik Kenti'ne yürüyüş düzenleyeceklerini ve yüzlerce yıllık geleneği sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Tevfikiye Muhtarı Osman Kıran da hıdırellez ateşini yaktıklarını, yarın da atlı jandarmalar eşliğinde Troya Antik Kenti'ne yürüyeceklerini, kadınların yöresel kıyafetler giyeceğini ve köy meydanında eğlence düzenleyeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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