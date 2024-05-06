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        Amazonlardan tohumlarını kuşların taşıdığı düşünülüyor; nilüfer çiçeklerini koparmanın cezası 387 bin 141 TL

        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesindeki Nilüfer Gölü'nde açan beyaz renkli nilüfer çiçekleri, güzel görüntüler oluşturuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 10:58 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:00
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        Amazonlardan tohumlarını kuşların taşıdığı düşünülüyor; nilüfer çiçeklerini koparmanın cezası 387 bin 141 TL
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        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesindeki Nilüfer Gölü'nde açan beyaz renkli nilüfer çiçekleri, güzel görüntüler oluşturuyor. Amazon ormanlarından göçmen kuşlar tarafından taşındığı düşünülen koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara 387 bin 141 TL ceza kesiliyor.

        Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde 2 dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle bölge turizmine katkı sunarken, 'lotus' çiçeği olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleri ise ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sapı yaklaşık 1 metreyi bulan nilüfer çiçeği, suyun dibinde çamurda kökleniyor. Nilüfer çiçeklerinin tohumunun ise Amazon ormanlarından göçmen kuşlar ile taşındığı ve bu sayede oluştuğu düşünülüyor. Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüfer çiçekleri, güneşin doğuşuyla birlikte de yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara oluşturuyor.

        Nisan ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri, kasım ayının son günlerine kadar ziyaretçiler için güzel manzaralar oluşturuyor. Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 387 bin 141 TL ceza kesiliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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