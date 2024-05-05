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        Tavus kelebeğini kanatlarındaki desenler kuşlardan koruyor

        ÇANAKKALE'de, kanat açıklığı 15 santimetre olan ve Avrupa'nın en büyük kelebeği olarak bilinen 'tavus kelebeği' görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 10:18 Güncelleme: 05.05.2024 - 10:20
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        Tavus kelebeğini kanatlarındaki desenler kuşlardan koruyor
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        ÇANAKKALE'de, kanat açıklığı 15 santimetre olan ve Avrupa'nın en büyük kelebeği olarak bilinen 'tavus kelebeği' görüldü. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hanife Yandayan, endemik ve istilacı bir tür olmayan tavus kelebeğinin üzerindeki desenlerle dikkat çektiğini belirterek, "Kanatları üzerinde zikzak şeklinde desenleri vardır. Kanat kenarlarında da baykuş gözüne benzeyen desenleri bulunur. Bu desenler onu av olmaktan korumaktadır. Kuşlar, kelebeğin üzerinde bu desenleri baykuş gözü zannedip, gelip onunla beslenmezler" dedi.

        Ayvacık'ta bir kişinin cep telefonuyla görüntülediği tavus kelebeğinin üzerindeki desenleri dikkat çekti. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanife Yandayan, tavus kelebeklerinin Avrupa'nın en büyük kelebek türü olduğunu söyledi. Tavus kelebeğinin daha çok meyve ağaçlarının bulunduğu alanlarda yaygın olarak görüldüğüne dikkati çeken Prof. Dr. Yandayan, "Yani endemik bir tür olmadığı için karşılaşılması mümkün olan bir kelebektir. Tarımsal anlamda önemli bir türdür ama endemik ya da istilacı bir tür değildir. Bu bir güvedir. Güvelerin larvaları zararlıdır ve larvaları genellikle badem, ceviz, elma, armut, birçok meyve ağaçlarının yapraklarıyla beslenirler. Uzun bir gelişme periyodu vardır. Tüm yaz boyunca beslenirler. Daha çok sıcak ve kurak alanları severler. Larvaları yapraklarda beslenerek meyve ağaçlarında zarar meydana getirirler. Mart, nisan, mayıs aylarında özellikle erginleri yani güveler aktiftirler. Çiftleştikten sonra yumurtalarını da meyve ağaçlarının dallarına bırakırlar. O yumurtalardan çıkan larvalar da meyve ağaçlarının yapraklarıyla beslenirler. Ülkemizde yaygın olarak görülen bir alacakaranlık kelebektir. Kanatları açıldığında, kanatlar arası genişliği yaklaşık 15 santimetre vardır. Büyük bir kelebek olduğu için insanların dikkatini çekiyor" ifadelerini kullandı.

        'AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KELEBEĞİ OLARAK GEÇER'

        Prof. Dr. Yandayan, tavus kelebeğinin şeklinin çok güzel olması nedeniyle dikkat çektiğini kaydederek sözlerine şöyle devam etti:

        "Kanatların üzerinde zikzak şeklinde desenleri vardır. Her bir kanat kenarlarında da baykuş gözüne benzeyen desenleri bulunmaktadır. Aslında bu kendisini çevre koşullarına karşı, kendi doğal düşmanlarına karşı korumak için yapmış olduğu doğal olarak oluşan bir davranış özelliğidir. Kuşlar biliyorsunuz ki kelebeklerin erginleriyle ve larvalarıyla da beslenirler. Kuşlar uçarken bu kelebek ağacın üzerinde yumurta bırakmak için veya dinlenme halinde bulunduğu zaman kanatlarını güve olduğu için açık tutacaktır, katlamayacaktır. Ve kuşlar bu kanatların üzerindeki göze benzeyen bu lekelerini baykuş gözü zannettiği için gelip onunla beslenmez. Böylelikle ergin kelebek de kendisini bulunduğu ortama ve kendi doğal düşmanlarına karşı koruma anlamında da çok güzel bir davranış sergiler."

        'NADİDE OLMASA DA KOLEKSİYONLARDA OLAN BİR TÜR'

        Tavus kelebeklerinin Avrupa'nın en büyük kelebeği olarak bilindiğini de vurgulayan Prof. Dr. Yandayan, "Kuşa benzeyen çok büyük bir kelebektir. Bütün koleksiyonerlerin koleksiyonlarında vardır ancak nadide bir kelebek değil. Fakat gerçekten koleksiyonlarda bulunması gereken bir tür. Kanatlarının üzerindeki desenleri güzel, üzerindeki kıllar uzun ve sık kılları olduğu için koleksiyonerlerin saklamak istediği bir kelebek cinsi" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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