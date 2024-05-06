Çanakkale'de horoz dövüşü yaptıran 44 kişiye 282 bin lira para cezası kesildi

Ayrıca alanda bulunan ve hakkında silahlı yağma suçundan 17 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen E.K. (42) gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda, 8 şüpheli hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve kumar oynatmaktan adli işlem, 44 kişiye kumar oynamaktan (horoz dövüşü) 282 bin 700 lira para cezası uygulandı.

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