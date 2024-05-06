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        Çanakkale'de horoz dövüşü yaptıran 44 kişiye 282 bin lira para cezası kesildi

        Çanakkale'de horoz dövüşü yaptırdığı belirlenen 44 kişiye 282 bin 700 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 17:32 Güncelleme: 06.05.2024 - 17:34
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        Çanakkale'de horoz dövüşü yaptıran 44 kişiye 282 bin lira para cezası kesildi
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        Çanakkale'de horoz dövüşü yaptırdığı belirlenen 44 kişiye 282 bin 700 lira para cezası uygulandı.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi Çaykenarı Sokak'taki barakada tribünlü horoz dövüş alanı oluşturulup, kumar amaçlı horoz dövüştürüldüğü bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 8 şüpheli hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve kumar oynatmaktan adli işlem, 44 kişiye kumar oynamaktan (horoz dövüşü) 282 bin 700 lira para cezası uygulandı.

        El konulan 27 dövüş horozu, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Ayrıca alanda bulunan ve hakkında silahlı yağma suçundan 17 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen E.K. (42) gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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