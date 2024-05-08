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        Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Gökçeada ve Ayvacık ilçeleri açıklarında düzenlenen operasyonlarda 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 21:10 Güncelleme: 08.05.2024 - 21:10
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        Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Çanakkale'nin Gökçeada ve Ayvacık ilçeleri açıklarında düzenlenen operasyonlarda 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gökçeada açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.

        Sahil güvenlik botları "TCSG-903" ve "TCSG-16" tarafından düzenlenen operasyonda, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 17'si çocuk 40 kişi kıyıya çıkarıldı.

        Ayvacık açıklarında da "KB-20" botu ekipleri, botlarının motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan aynı ülkeye mensup 4 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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