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        Küpesi kerpetenle kesilen aday sınava son anda girebildi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir üniversite adayı, kulağındaki küpe görevliler tarafından kerpetenle kesildikten sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) son anda yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 12:45 Güncelleme: 09.06.2024 - 12:45
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        Küpesi kerpetenle kesilen aday sınava son anda girebildi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir üniversite adayı, kulağındaki küpe görevliler tarafından kerpetenle kesildikten sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) son anda yetişti.

        Gelibolu'da ücretli öğretmenlik yapan Büşra A, YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına girmek için ilçedeki 100. Yıl Barış Ortaokulu'na geldi.

        Büşra A, okul girişindeki görevlilerin sınav kuralları gereği yaptığı uyarı üzerine küpesini çıkarmak için dakikalarca uğraştı. Küpesini çıkarmayı başaramayan Büşra A, görevlilerden yardım istedi.

        Görevlilerin de küpeyi çıkaramaması ve sınava giriş için sayılı dakikalar kalması üzerine Büşra A, gözyaşlarına hakim olamadı.

        Bunun üzerine bir görevlinin kerpetenle kırdığı küpe Büşra A'nın kulağından güçlükle çıkarıldı.

        Üniversite adayı Büşra A, görevlilerin yardımı sayesinde sınavın başlamasına saniyeler kala sınıfa girmeyi başardı.

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