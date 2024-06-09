Küpesi kerpetenle kesilen aday sınava son anda girebildi

Bunun üzerine bir görevlinin kerpetenle kırdığı küpe Büşra A'nın kulağından güçlükle çıkarıldı.

Görevlilerin de küpeyi çıkaramaması ve sınava giriş için sayılı dakikalar kalması üzerine Büşra A, gözyaşlarına hakim olamadı.

Büşra A, okul girişindeki görevlilerin sınav kuralları gereği yaptığı uyarı üzerine küpesini çıkarmak için dakikalarca uğraştı. Küpesini çıkarmayı başaramayan Büşra A, görevlilerden yardım istedi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir üniversite adayı, kulağındaki küpe görevliler tarafından kerpetenle kesildikten sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) son anda yetişti.

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