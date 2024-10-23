Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de butik otelde çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde butik otelde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 09:57 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de butik otelde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde butik otelde çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Sazlı köyündeki bir butik otelin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına aldıkları yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle otelin mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 milyar dolarlık finansman
        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 milyar dolarlık finansman
        ABD Dışişleri Bakanı Blinken 11. kez İsrail'de
        ABD Dışişleri Bakanı Blinken 11. kez İsrail'de
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Babası ve ağabeyini öldürüp yakmıştı! "Kahvede çay içip sohbet ettim!"
        Babası ve ağabeyini öldürüp yakmıştı! "Kahvede çay içip sohbet ettim!"
        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?
        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Sıcaklıklar 1 ila 3 derece artıyor
        Sıcaklıklar 1 ila 3 derece artıyor
        Kuzey Kore Rusya'ya asker gönderdi mi?
        Kuzey Kore Rusya'ya asker gönderdi mi?
        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        İliç'te ne yaşandı?
        İliç'te ne yaşandı?

        Benzer Haberler

        Güreci köyünde kanalizasyon hattı yapımı sürüyor
        Güreci köyünde kanalizasyon hattı yapımı sürüyor
        Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğünden eğitim semineri
        Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğünden eğitim semineri
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de 4 hektarlık ormanın zarar gördüğü yangında 2 kişi gözaltına al...
        Çanakkale'de 4 hektarlık ormanın zarar gördüğü yangında 2 kişi gözaltına al...
        Gelibolu'daki ilkokul öğrencilerinden Tarihi Alan'a ziyaret
        Gelibolu'daki ilkokul öğrencilerinden Tarihi Alan'a ziyaret
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den MHP İl Başkanı İmamoğlu'na ziyare...
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den MHP İl Başkanı İmamoğlu'na ziyare...