Çanakkale'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Azad Yılmaz idaresindeki 34 EV 4324 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iskele kavşağındaki refüje çarparak devrildi.
Kendi imkanlarıyla Lapseki Devlet Hastanesine giden yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
