Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 22.12.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Azad Yılmaz idaresindeki 34 EV 4324 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iskele kavşağındaki refüje çarparak devrildi.

        Kendi imkanlarıyla Lapseki Devlet Hastanesine giden yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Sadettin Saran'dan açıklama!
        Sadettin Saran'dan açıklama!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü
        Çanakkale'de otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü
        Çanakkale'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Çanakkale'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Çanakkale'deki kazada ölen Neslihan öğretmen ile eşinin babaannesi toprağa...
        Çanakkale'deki kazada ölen Neslihan öğretmen ile eşinin babaannesi toprağa...
        Ters yönde gelen aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğun...
        Ters yönde gelen aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğun...
        Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerden 2'sinin cenazesi t...
        Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerden 2'sinin cenazesi t...
        Çanakkale'de kadın üreticiler "Yeni Yıl Pazarı"nda buluştu
        Çanakkale'de kadın üreticiler "Yeni Yıl Pazarı"nda buluştu