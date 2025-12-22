Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerden 2'sinin cenazesi toprağa verildi

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölenlerden 2'sinin cenazeleri defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        22.12.2025 - 14:57
        Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerden 2'sinin cenazesi toprağa verildi
        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölenlerden 2'sinin cenazeleri defnedildi.

        Çanakkale-Lapseki kara yolunda dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Neslihan Soysal ve eşinin babaannesi Hanife Soysal'ın cenazeleri Biga'nın Pekmezli köyüne getirildi.

        Cenazede, Neslihan Soysal'ın 5 ay önce evlendiği eşi ve aynı kazada yaralanan Mustafa Soysal taziyeleri kabul etti.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Neslihan Soysal ile Mustafa Soysal'ın babaannesi Hanife Soysal'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

        Bu arada Neslihan Soysal'ın annesi Feray Akın'ın da 8 yıl önce Anneler Günü gezisi için İzmir'den yola çıkan midibüsün Muğla-Marmaris kara yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Kazada hayatını kaybeden diğer 3 kişinin cenazelerinin ise İstanbul, Sakarya ve Trabzon'da toprağa verileceği belirtildi.

        Çalıştıkları şirketin il merkezinde düzenlediği yemekten, iş arkadaşları Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer ile 35 APD 325 plakalı otomobille ayrılan sürücü Onur Aytekin Çalışkan, OSB yakınındaki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmıştı. Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Saltıkaltı mevkisinde ters yöne girerek, Lapseki yönünden gelen ve rahatsızlanan babaannesi Hanife Soysal'ı il merkezindeki hastaneye götüren Mustafa Soysal idaresindeki 17 LP 800 plakalı otomobille çarpışmıştı.

        Kazada, mühendisler Osman Göksu, Doğukan Samet Eğer, Onur Aytekin Çalışkan, Neslihan Soysal, Hanife Soysal hayatını kaybetmiş Mustafa Soysal yaralanmıştı.

