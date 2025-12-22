Habertürk
        Çanakkale'de kadın üreticiler "Yeni Yıl Pazarı"nda buluştu

        –Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Söğütlü köyünde kadın üreticilerin el emeği ürünlerinin yer aldığı "Yeni Yıl Pazarı" kuruldu.

        Giriş: 22.12.2025 - 14:32 Güncelleme: 22.12.2025 - 14:32
        Çanakkale'de kadın üreticiler "Yeni Yıl Pazarı"nda buluştu
        –Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Söğütlü köyünde kadın üreticilerin el emeği ürünlerinin yer aldığı “Yeni Yıl Pazarı” kuruldu.

        Köy meydanında, tasarımcı Ayşın Aksu tarafından düzenlenen pazarda köy ve bölgede yaşayanların yanı sıra İstanbul ile Çanakkale’den de gelen 25 üretici stant açtı. Gün boyu süren etkinliği yaklaşık 400 kişi ziyaret etti.

        Pazarda kırkyama, seramik ve örgü ürünlerin yanı sıra organik gıdalar ve yöresel ürünler satışa sunuldu. Etkinlikle, kadın üreticilere gelir sağlanmasının yanı sıra köy ekonomisinin canlandırılması amaçlandı.

        Pazarı ziyaret ederek stantları gezen Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, bu geleneğin sürdürülmesi temennisinde bulundu.

