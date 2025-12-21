Habertürk
        Çanakkale'de av sırasında kaybolan 80 yaşındaki kişi ölü bulundu

        Çanakkale'de av sırasında kaybolan 80 yaşındaki kişi ölü bulundu

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıktığı avda kaybolan 80 yaşındaki kişinin cansız bedeni bulundu.

        Giriş: 21.12.2025 - 16:18 Güncelleme: 21.12.2025 - 16:18
        Çanakkale'de av sırasında kaybolan 80 yaşındaki kişi ölü bulundu
        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıktığı avda kaybolan 80 yaşındaki kişinin cansız bedeni bulundu.

        İlçeye bağlı Okçular köyünden 4 kişi, dün sabah saatlerinde domuz avlamak amacıyla yöredeki ormanlık alana gitti.

        Arazide bir süre bağımsız olarak dolaşan avcılar, akşam saatlerinde köye dönmeye karar verdiklerinde arkadaşları 80 yaşındaki Nail Çetin'e ulaşamadı.

        Avcıların haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekibi ve köylüler, arazide arama çalışması başlattı.

        Yapılan arama çalışmalarının ardından merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarındaki ormanlık alanda Çetin'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Çetin'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.

