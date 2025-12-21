Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 09:37 Güncelleme: 21.12.2025 - 09:37
        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Lapseki-Çanakkale kara yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 APD 325 plakalı otomobil ile Mustafa Soysal idaresindeki 17 LP 800 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Otomobillerde sıkışan kişiler, ekiplerce çıkarıldı.

        Kazada, 35 APD 325 plakalı otomobilde bulunan Nuray Tekin, Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer ile 17 LP 800 plakalı otomobildeki Neslihan Soysal ve Hanife Soysal, hayatını kaybetti.

        Yaralı sürücü Mustafa Soysal ise Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri nöbetçi savcının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

        Bu arada kazanın, Çanakkale'den Lapseki istikametine giden 35 APD 325 plakalı otomobil sürücüsünün OSB yakınındaki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması ve Saltıkaltı mevkisinde ters yöne girerek Lapseki yönünden gelen Mustafa Soysal idaresindeki 17 LP 800 plakalı otomobille çarpışmasıyla meydana geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

