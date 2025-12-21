Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 04:12 Güncelleme: 21.12.2025 - 04:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Fındık köyünde, M.T'nin kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen İ.D. idaresindeki otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan M.T'yi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        M.T, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Otomobil sürücüsü İ.D. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Mezarlığa park etmiş otomobilde iki genç ölü bulundu
        Mezarlığa park etmiş otomobilde iki genç ölü bulundu
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Bakan Fidan: Gazze'yi Gazzeliler yönetmeli
        Bakan Fidan: Gazze'yi Gazzeliler yönetmeli
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        20 yıl sonra ilki başardı!
        20 yıl sonra ilki başardı!
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Osmaniye'de emzikli koşu
        Osmaniye'de emzikli koşu
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu

        Benzer Haberler

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi göza...
        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi göza...
        Sadettin Saran'ın Asos'taki lüks villasının bekçisi gözaltına alındı
        Sadettin Saran'ın Asos'taki lüks villasının bekçisi gözaltına alındı
        Tilkiyi eliyle besledi
        Tilkiyi eliyle besledi
        Tarihi Alan'da insanlara alışan tilki bölgenin maskotu oldu
        Tarihi Alan'da insanlara alışan tilki bölgenin maskotu oldu
        Fazıl Say, Çanakkale'de dinleyiciyle buluştu
        Fazıl Say, Çanakkale'de dinleyiciyle buluştu
        Çanakkale'de üniversite öğrencisi evde ölü bulundu
        Çanakkale'de üniversite öğrencisi evde ölü bulundu