Çanakkale'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Fındık köyünde, M.T'nin kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen İ.D. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan M.T'yi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
M.T, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü İ.D. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
