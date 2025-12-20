Fazıl Say, Çanakkale'de dinleyiciyle buluştu

Etkinliği Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve çok sayıda davetli takip etti.

Konserin sonunda Fazıl Say ve Seda Kırankaya, müzikseverler tarafından alkışlandı.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, "Piyano Başında 50 Yıl" turnesi kapsamında, Çanakkale'de dinleyiciyle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.