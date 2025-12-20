Fazıl Say, Çanakkale'de dinleyiciyle buluştu
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, "Piyano Başında 50 Yıl" turnesi kapsamında, Çanakkale'de dinleyiciyle bir araya geldi.
Say, turne kapsamındaki konserde, yeni eserlerinin yanı sıra beğeni toplayan solo piyano bestelerinden oluşan özel repertuvarı Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezinde sundu.
Besteleri, mezzo soprano Seda Kırankaya'nın yorumuyla buluşan Fazıl Say, dinleyenlere unutulmaz bir piyano resitali yaşattı.
Konserin sonunda Fazıl Say ve Seda Kırankaya, müzikseverler tarafından alkışlandı.
Etkinliği Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve çok sayıda davetli takip etti.
