        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Biga'dan kısa kısa

        Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, bölge ekonomisi değerlendirmek amacıyla kamu ve özel bankaların müdür ve temsilcileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 12:38 Güncelleme: 20.12.2025 - 12:38
        Biga'dan kısa kısa
        Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, bölge ekonomisi değerlendirmek amacıyla kamu ve özel bankaların müdür ve temsilcileriyle buluştu.

        Odanın Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, bazı bankaların müdür ve temsilcileri ile Biga Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüseyin Erdoğan, meclis divanı, yönetim kurulu üyeleri ile komite başkan ve temsilcileri katıldı.

        Toplantının açılış konuşmasını yapan Doğan, Bozlar Yat İhtisas Serbest Bölgesi, Karabiga Limanı, OSB Genişleme Sahası ve Veterinerlik Fakültesi gibi projelerin Biga'yı stratejik bir merkez haline getirdiğini söyledi.

        Ekonomik konjonktürün ve sıkı para politikasının farkında olduklarını belirten Doğan, "Biz büyürsek siz de büyürsünüz. İş dünyasını yalnız bırakmayın, bu süreci kader ortağı bilinciyle aşalım." diye konuştu.

        - Bigalı öğrenciler gastronomi festivalinden ödülle döndü

        Biga Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gastronomi Bölümü öğrencileri 22'nci Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'nden ödüllerle döndü.

        Toplam 11 öğrenciyle katılım sağlayan okulda, bazı öğrencilerin iki farklı kategoride birden madalya kazanması başarının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

        Öğrenciler yarışmada ana yemek tabağı kategorisinde 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya, tatlı tabağı kategorisinde 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz, makarna tabağı kategorisinde 2 bronz, balık tabağı kategorisinde ise 1 bronz madalya elde etti.

        Okul Müdürü Nermin Kunt, yaptığı açıklamada, öğrencilerin elde ettiği başarıdan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

