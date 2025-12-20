Biga'dan kısa kısa

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, bölge ekonomisi değerlendirmek amacıyla kamu ve özel bankaların müdür ve temsilcileriyle buluştu.

Odanın Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, bazı bankaların müdür ve temsilcileri ile Biga Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüseyin Erdoğan, meclis divanı, yönetim kurulu üyeleri ile komite başkan ve temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Doğan, Bozlar Yat İhtisas Serbest Bölgesi, Karabiga Limanı, OSB Genişleme Sahası ve Veterinerlik Fakültesi gibi projelerin Biga'yı stratejik bir merkez haline getirdiğini söyledi.

Ekonomik konjonktürün ve sıkı para politikasının farkında olduklarını belirten Doğan, "Biz büyürsek siz de büyürsünüz. İş dünyasını yalnız bırakmayın, bu süreci kader ortağı bilinciyle aşalım." diye konuştu.

