Çanakkale'de üniversite öğrencisi evde ölü bulundu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesinde öğrenim gören Gamze Nur Yalçın evde ölü bulundu.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evde 18 Aralık'ta Yalçın'ı hareketsiz şekilde yatarken bulan arkadaşı B.K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Yalçın'ı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Yalçın, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Gamze Nur Yalçın'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis, olayla ilgili Yalçın'ın arkadaşı B.K.'yi gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
