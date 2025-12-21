Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 05:55 Güncelleme: 21.12.2025 - 05:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Lapseki-Çanakkale kara yolunda 35 APD 325 plakalı otomobil ile 17 LP 800 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Otomobillerde sıkışan kişiler ekiplerce çıkarıldı.

        Kazada otomobillerdeki 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan bir kişi ise ilk müdahalesinin ardından Lapseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri nöbetçi savcının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Mezarlığa park etmiş otomobilde iki genç ölü bulundu
        Mezarlığa park etmiş otomobilde iki genç ölü bulundu
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Bakan Fidan: Gazze'yi Gazzeliler yönetmeli
        Bakan Fidan: Gazze'yi Gazzeliler yönetmeli
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        20 yıl sonra ilki başardı!
        20 yıl sonra ilki başardı!
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Osmaniye'de emzikli koşu
        Osmaniye'de emzikli koşu
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı Polisin dur ihtarına uyma...
        Çanakkale'de 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı Polisin dur ihtarına uyma...
        Çanakkale'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Çanakkale'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi göza...
        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi göza...
        Sadettin Saran'ın Asos'taki lüks villasının bekçisi gözaltına alındı
        Sadettin Saran'ın Asos'taki lüks villasının bekçisi gözaltına alındı
        Tilkiyi eliyle besledi
        Tilkiyi eliyle besledi
        Tarihi Alan'da insanlara alışan tilki bölgenin maskotu oldu
        Tarihi Alan'da insanlara alışan tilki bölgenin maskotu oldu