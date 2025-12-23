Habertürk
        Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı

        Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde makine arızası sonrası karaya oturan tekne kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 01:53 Güncelleme: 23.12.2025 - 01:53
        Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı
        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde makine arızası sonrası karaya oturan tekne kurtarıldı.

        Gelibolu ilçesinde 3 kişinin gezinti amaçlı açıldığı "Oleçka" adlı 10 metre uzunluğundaki teknede, bir süre sonra makine arızası meydana geldi.

        Dalgaların sürüklediği tekne Hamzakoy sahilinde karaya oturdu.

        Kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta karaya oturan tekne, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

