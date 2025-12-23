Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Tekebaş ve Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbarla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İddiaya göre, ilçedeki yediemin otoparkına gelen bir şüpheli ile Barış Tekebaş arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.