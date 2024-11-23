Çanakkale'de huzur uygulamalarında ruhsatsız silahlar ve fişek ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, ateşli silah ticaretinin önlenmesi amacıyla ruhsatız silah taşıyanlarla ilgili il genelinde huzur uygulamaları gerçekleştirildi.

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