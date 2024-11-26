Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce, Ezine'de uyuşturucu satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.
Polis ekiplerince sokakta durdurulan şüpheli V.A'nın çantasında 303 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ile 345 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Ezine Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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