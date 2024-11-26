Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 08:29 Güncelleme: 26.11.2024 - 08:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce, Ezine'de uyuşturucu satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Polis ekiplerince sokakta durdurulan şüpheli V.A'nın çantasında 303 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ile 345 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Ezine Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Musk TV kanalı mı alacak?
        Musk TV kanalı mı alacak?
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Erkekleri tövbe ettiren trend!
        Erkekleri tövbe ettiren trend!
        Kahverengi gürültüyle mışıl mışıl uyku
        Kahverengi gürültüyle mışıl mışıl uyku
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        NATO: İşletmeler savaş senaryosuna hazırlıklı olmalı
        NATO: İşletmeler savaş senaryosuna hazırlıklı olmalı
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        ABD Adalet Bakanlığı, Trump'a karşı açılan davayı düşürdü
        ABD Adalet Bakanlığı, Trump'a karşı açılan davayı düşürdü
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Eğitime kar engeli
        Eğitime kar engeli
        EuroBasket 2025 biletini kaptık!
        EuroBasket 2025 biletini kaptık!
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de hırsızlık hükümlüsü yakalandı
        Çanakkale'de hırsızlık hükümlüsü yakalandı
        Çanakkale'de "Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinde Sıfır Tolerans Projesi"nin...
        Çanakkale'de "Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinde Sıfır Tolerans Projesi"nin...
        Çanakkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı düzenlendi
        Çanakkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı düzenlendi
        Çanakkale'de kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı
        Çanakkale'de kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı
        SOLOTÜRK ekibinden Çanakkale Valiliği'ne ziyaret
        SOLOTÜRK ekibinden Çanakkale Valiliği'ne ziyaret
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, partisinin Eceabat 8. Olağan İlçe Ko...
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, partisinin Eceabat 8. Olağan İlçe Ko...