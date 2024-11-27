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        Çanakkale'de jandarma KADES uygulamasını tanıttı

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 14:12 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:16
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        Çanakkale'de jandarma KADES uygulamasını tanıttı
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        Çanakkale'de jandarma ekiplerince Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından düzenlenen eğitim çalışmasında, çeşitli iş yerleri ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde stant açıldı.

        Yaklaşık 220 kadına, tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri ve nerelere başvuru yapabilecekleri konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

        KADES uygulamasının tanıtıldığı stantlarda, kadınlara karanfil hediye edildi.

        Eğitim çalışmaları ile şiddetin her türlüsüyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren jandarmanın sorumluluk sahasındaki tüm kadınlara ulaşması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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