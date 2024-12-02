Çanakkale açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5'i çocuk 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5'i çocuk 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvacık açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu "KB-20" bölgeye sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisindeki 5'i çocuk 12 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.
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