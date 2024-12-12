Gelibolu'da aranan 33 şüpheli yakalandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı, 24'ü ise serbest bırakıldı.

Ekipler, son bir aylık süreçte "yaralama, uyuşturucu, dolandırıcılık, silahla tehdit ve hırsızlık" suçlarından haklarında arama kaydı bulunan 33 zanlıyı yakaladı.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilerle ilgili çalışma yürüttü.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalarda haklarında arama kararı olduğu için yakalanan 33 zanlıdan 9'u tutuklandı.

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