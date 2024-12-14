Çanakkale'de usta öğreticilerden özlük haklarının sağlanması talebi

Çanakkale Usta Öğreticiler Derneği üyeleri, Halk Eğitimi Merkezlerinde çalışan usta öğreticilerin sosyal güvencelerinin sağlanması talebiyle bir araya geldi.

Dernek üyeleri, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği basın açıklamasında, kadro ve özlük hakları konusundaki taleplerini dile getirdi.

Çanakkale Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Gülgün Kubal, yaptığı açıklamada, usta öğreticilerin statüsünün belirsiz ve sosyal güvenceden yoksun olduğunu söyledi.